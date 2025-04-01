Nike Precision 7

男子篮球鞋

¥399
¥599
33% 折让

穿上 Nike Precision 7 男子篮球鞋，无论是近投还是远投，皆可轻松驾驭。该鞋款采用匠心设计，缔造非凡贴地感、舒适度和抓地力，是即兴篮球赛的理想之选。即刻上脚，掌控赛场。

  • 显示颜色： 冰川蓝/白色/浅柠檬黄/黑
  • 款式： FN4322-401

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。