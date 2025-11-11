 
Nike Premium 大童羽绒夹克 - 帆白

Nike

Premium 大童羽绒夹克

20% 折让

Nike Premium 大童羽绒夹克采用绗缝面料，经久耐穿；添加柔软非凡的鸭绒填充物，营造温暖舒适的穿着体验。全长拉链开襟设计搭配按扣式挡风片，帮助身体保持温暖舒适；衣袖内置罗纹针织袖口，帮助锁住热量；按扣式翻盖口袋，便于安全存放现金、钥匙或手机等小物件。弹性下摆，带来稳固贴合感；风帽设计，提升包覆效果。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IQ6136-133

Nike

20% 折让

Nike Premium 大童羽绒夹克采用绗缝面料，经久耐穿；添加柔软非凡的鸭绒填充物，营造温暖舒适的穿着体验。全长拉链开襟设计搭配按扣式挡风片，帮助身体保持温暖舒适；衣袖内置罗纹针织袖口，帮助锁住热量；按扣式翻盖口袋，便于安全存放现金、钥匙或手机等小物件。弹性下摆，带来稳固贴合感；风帽设计，提升包覆效果。

产品细节

  • 面布：100% 锦纶。里布/帽里填充物：100% 聚酯纤维。大身/袖填充物：鸭绒。绒子含量：90%。充绒量：148 克（M码）
  • 手洗
  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IQ6136-133

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。