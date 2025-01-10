Nike

Premium 巴恩风男/女梭织工装夹克

¥839
¥1,199
30% 折让

Nike Premium 男/女梭织夹克采用羊毛混纺面料，焕新经典拉链开襟夹克，可作为叠搭外层，助你无惧冷天。灯芯绒衣领和耐用金属拉链头，为经典外观锦上添花。

  • 显示颜色： 芝麻棕
  • 款式： HQ4744-233

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

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