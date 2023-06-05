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      Nike

      Premium 男子篮球夹克

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      麦金/麦金/白色
      黑/黑/白色

      Nike Premium 男子篮球夹克焕新演绎经典设计，重现 1996 年风采，旨在向那个年代篮球精英所穿的热身服致敬。采用透气弹性面料，助你在球场内外舒适畅动。

      • 显示颜色： 麦金/麦金/白色
      • 款式： DX0348-725

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