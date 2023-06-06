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      Nike

      Premium 男子篮球工装长裤

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      Nike Premium 男子篮球工装长裤打造无拘运动体验，令你自由舞动。从 90 年代 R&B 时尚中汲取设计灵感，打造出众外观，再现那个年代你挚爱的艺术家风采。可调节裤脚设计，让你随心穿着，在球场外彰显明星风范。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： DX7857-010

      尺寸与尺码

      •  
      • 宽松版型，缔造宽大舒适感受

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