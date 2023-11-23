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      Nike Presto (TD)

      婴童轻盈舒适运动童鞋

      ¥329
      ¥469
      29% 折让

      煤黑/黑/冷灰/黑
      白色/冰翡翠蓝/晶洞水鸭青/迷人红

      Nike Presto 元年款运动鞋于 2000 年问世，以舒适包覆感受而闻名。元年鞋款根据不同尺码精心调整，舒适贴合。这款 Nike Presto (TD) 婴童轻盈舒适运动童鞋专为小宝贝打造，采用便捷易穿脱设计搭配鞋笼，令小宝贝在学步和玩耍时畅享舒适体验。

      • 显示颜色： 煤黑/黑/冷灰/黑
      • 款式： 844767-015

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