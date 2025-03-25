Nike Presto (PS)

幼童透气轻盈运动童鞋

¥599

煤黑/黑/冷灰/黑
椰奶色/泡沫粉/凝视粉/孔雀绿

穿上 Nike Presto (PS) 幼童透气轻盈运动童鞋，提供舒适包覆感受。设计有何用意？鞋款贴合不同脚型，给予小宝贝舒适感受。采用易穿脱设计搭配鞋笼，营造舒适脚感，令小宝贝在跳跃和玩耍时自信满满。

  • 显示颜色： 煤黑/黑/冷灰/黑
  • 款式： 844766-015

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