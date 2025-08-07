Nike Primary
Dri-FIT 男子速干短袖训练上衣
Nike Primary Dri-FIT 男子速干短袖训练上衣采用匠心设计，助你轻松应对训练计划。 该版本经革新升级，采用质感柔软且导湿速干的条纹针织面料，助你心无旁骛，专注达成训练目标。
- 显示颜色： 浅军绿/浅军绿
- 款式： HJ3152-320
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 腋下刺绣孔眼提升透气性，帮助保持舒爽
- 腋下拼接设计，提升高磨损区域的灵活性
产品细节
- 91% 聚酯纤维/9% 棉
- 可机洗
