Nike Primary Dri-FIT 男子速干短袖训练上衣采用匠心设计，助你轻松应对训练计划。 该版本经革新升级，采用质感柔软且导湿速干的条纹针织面料，助你心无旁骛，专注达成训练目标。


  • 显示颜色： 浅军绿/浅军绿
  • 款式： HJ3152-320

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 腋下刺绣孔眼提升透气性，帮助保持舒爽
  • 腋下拼接设计，提升高磨损区域的灵活性

产品细节

  • 91% 聚酯纤维/9% 棉
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

