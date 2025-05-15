 

Nike Primary

Dri-FIT 男子速干长袖训练上衣

¥419¥49916% 折让

Nike Primary Dri-FIT 男子速干长袖训练上衣灵活百搭，无论是日常训练还是每周出差奔波，皆可助你轻松驾驭。 柔软针织面料搭配腋下刺绣孔眼，塑就关键区域的透气性。 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 帆白/大学灰/帆白
  • 款式： HJ3149-133

Nike Primary

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Nike Primary Dri-FIT 男子速干长袖训练上衣灵活百搭，无论是日常训练还是每周出差奔波，皆可助你轻松驾驭。 柔软针织面料搭配腋下刺绣孔眼，塑就关键区域的透气性。 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

其他细节

  • 顺滑针织面料，质感柔软
  • 腋下刺绣孔眼设计，提升透气性

产品细节

  • 胸前饰有耐克勾刺绣标志
  • 58% 棉/42% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白/大学灰/帆白
  • 款式： HJ3149-133

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