 
Nike Primary Fleece Dri-FIT 男子速干全长拉链开襟运动连帽衫防晒衣 - 黑/黑

Nike Primary Fleece

Dri-FIT 男子速干全长拉链开襟运动连帽衫防晒衣

23% 折让
黑/黑
淡象牙白/淡象牙白

Nike Primary Fleece Dri-FIT 男子速干全长拉链开襟运动连帽衫防晒衣采用优质针织面料，质感柔软，可导湿速干；腋下搭配刺绣孔眼设计，塑就出众透气性。经典版型结合腋下侧拼接设计，带来舒适穿着体验，助你自信畅动。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： FZ0968-010

Nike Primary Fleece

23% 折让

Nike Primary Fleece Dri-FIT 男子速干全长拉链开襟运动连帽衫防晒衣采用优质针织面料，质感柔软，可导湿速干；腋下搭配刺绣孔眼设计，塑就出众透气性。经典版型结合腋下侧拼接设计，带来舒适穿着体验，助你自信畅动。

导湿速干，舒适非凡

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

助力畅动

腋下缝入式侧拼接设计，提升灵活性；刺绣孔眼，塑就出众透气性。

安心收纳

侧边拉链口袋空间充裕，可供收纳钥匙、卡片和手机等基本物品。

其他细节

该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。 若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜

产品细节

  • UPF 40+
  • 全长拉链开襟设计
  • 风帽搭配抽绳设计
  • 罗纹袖口和下摆
  • 面料/连帽里料：78% 聚酯纤维/22% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： FZ0968-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品 110 配色因批次不同，风帽处的抽绳孔有黑色与白色两个版本。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。