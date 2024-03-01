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      Nike Primary Studio '72

      Dri-FIT 男子速干短袖百搭上衣

      ¥229
      ¥349
      34% 折让

      绿古色/日晷黄
      海玻璃蓝/日晷黄

      随乐而动，随心前行。本季 Studio '72 系列以音乐为灵感，致意我们运动时的坚定信念和我们所打破的记录。Nike Primary Studio '72 Dri-FIT 男子速干短袖百搭上衣休闲舒适且可导湿速干，饰有“Nike Records”标志，让你跟着音乐释放不羁。该上衣质感轻盈，搭配腋下孔眼设计，提升透气性，无论你的训练歌单有多长，都可令你畅享干爽舒适。

      • 显示颜色： 绿古色/日晷黄
      • 款式： FN3320-338

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