 
Nike Pro 女子速干中腰骑行训练短裤 - 加农绿/泡沫薄荷绿/白色

Nike Pro

女子速干中腰骑行训练短裤

准备好尽情挥洒汗水了吗？Nike Pro 女子速干中腰骑行训练短裤采用顺滑面料，质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，让你在训练升温之际保持舒适。


  • 显示颜色： 加农绿/泡沫薄荷绿/白色
  • 款式： HV2465-017

专业风范

自信无畏，驾驭一切。Nike Pro 有紧身裤、上衣等多种单品任你挑选，助你升级衣橱格调，洋溢出众风采。

全力训练，保持干爽

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

柔软稳固

柔软提花弹性腰部设计，贴合亲肤而不会产生紧勒感或束缚感。

产品细节

  • 裤腿饰有印花图案
  • 左髋印有耐克勾标志
  • 面料/腰头部分：聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
尺寸与尺码

    • Mid-rise waistband is tilted up in back for a natural fit and coverage while you bend and stretch
  • 尺码表

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。