Nike Pro Combat Hypercool Long-Sleeve Compression 男子训练紧身衣采用弹性轻盈的排汗面料，巧妙搭配平整拼接缝结构，是训练之时抑或鏖战赛场之际与球衣搭配的完美选择。匠心排布的网眼布拼接设计有效提升核心区域的透气性能。

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