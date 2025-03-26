Nike Pro Core 2.0 Compression Short-Sleeve 男子训练紧身衣采用排汗吸湿的弹性伸缩面料，缔造稳固锁定的贴合感，在训练过程中实现极致舒适的穿着感受与强力支撑体验。

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