Nike Pro Core Fitted Swoosh

男孩训练上衣

¥199

游戏宝蓝/黑/黑
橙红/清透蓝/清透蓝
碳素灰/黑/黑

Nike Pro Core Fitted Swoosh 男孩训练上衣是速干型基本装备，融入标志性印花图案设计，塑就出众运动自由度和运动时尚风范。 弹性面料融合网眼布拼接设计，打造舒适贴合感，同时运用平缝结构显著减少重复动作引起的摩擦。

  • 显示颜色： 游戏宝蓝/黑/黑
  • 款式： 479985-494

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