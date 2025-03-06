Nike Pro

Dri-FIT 大童（男孩）足球速干长袖训练上衣

¥139
¥199
30% 折让

Nike Pro Dri-FIT 大童（男孩）速干长袖训练上衣采用弹性针织面料搭配导湿速干技术，助你在训练和玩耍时保持干爽。

  • 显示颜色： 烟灰/黑
  • 款式： FJ6822-084

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。