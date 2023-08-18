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      Nike Pro Dri-FIT

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      Nike Pro Dri-FIT 大童（男孩）速干训练紧身裤搭载 Nike Dri-FIT 技术，缔造干爽舒适的玩耍体验，助你轻松迎接不同挑战。加固缝线设计，无论是画粉笔画还是足球练习，皆可自信应战。全长剪裁 ，可单穿也可外搭短裤或队服，助你在比赛中舒适畅动，全力以赴。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： DM8530-010

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