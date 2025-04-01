Nike Pro

Dri-FIT 大童（女孩）速干长袖训练上衣

¥269
¥369
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Nike Pro Dri-FIT 大童（女孩）速干长袖训练上衣采用匠心设计，塑就舒适的日常叠搭佳选，无论是参加跑步训练，还是在放学后与好友嬉戏畅玩，皆可轻松驾驭。轻盈顺滑面料结合导湿速干技术，缔造心无旁骛的运动体验。穿上这款训练上衣，发挥出色表现。

  • 显示颜色： 地平线绿/白色
  • 款式： FN9025-370

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