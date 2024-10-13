Nike Pro

Dri-FIT 女子透气速干训练短款紧身背心

¥249
¥299
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穿上 Nike Pro Dri-FIT 女子速干训练短款紧身背心，塑就非凡舒适的畅动体验。顺滑面料质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，让你在训练升温之际保持舒适。紧身贴合版型结合下摆柔软提花弹力带，缔造稳固贴合感，助你全力攻克目标。

  • 显示颜色： 皇家蓝/深宝蓝/白色
  • 款式： FZ3616-405

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