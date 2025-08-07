Nike Pro
Dri-FIT 女子速干短款印花训练背心
14% 折让
穿上 Nike Pro Dri-FIT 女子速干短款印花训练背心，释放无尽潜能，全力攻克目标。顺滑面料质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，让你在训练升温之际保持舒适。
- 显示颜色： 仙人掌绿/烟灰蓝/白色
- 款式： HQ5684-345
专业风范
自信无畏，驾驭一切。 Nike Pro 有紧身裤、上衣等多种单品任你挑选，助你升级衣橱格调，洋溢出众风采。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
稳固支撑
提花下摆采用弹性设计，贴合亲肤。
产品细节
- 整版印花
- 胸前饰有耐克勾标志
- 面料：78% 聚酯纤维/22% 氨纶。松紧带：63% 锦纶/21% 聚酯纤维/16 % 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
