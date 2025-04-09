Nike Pro

Dri-FIT 女子速干短款印花训练背心

¥349

穿上 Nike Pro Dri-FIT 女子速干短款印花训练背心，释放无尽潜能，全力攻克目标。顺滑面料质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，让你在训练升温之际保持舒适。

  • 显示颜色： 仙人掌绿/烟灰蓝/白色
  • 款式： HQ5684-345

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。