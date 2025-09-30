Nike Pro
Dri-FIT 女子速干短袖短款图案训练上衣
22% 折让
穿上这款紧身版型 Nike Pro Dri-FIT 女子速干短袖短款图案训练上衣，全力以赴，取得突破。顺滑面料质感轻盈且富有弹性，可导湿速干，让你在训练升温之际保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： HV3674-010
Nike Pro
专业风范
自信无畏，驾驭一切。Nike Pro 有紧身裤、上衣等多种单品任你挑选，助你升级衣橱格调，洋溢出众风采。
尽情训练， 干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
柔软稳固
柔软提花弹性下摆设计，贴合亲肤。
产品细节
- 正面和后领下方均印有耐克勾标志
- 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。下摆：90% 聚酯纤维/10% 氨纶
- 可机洗
