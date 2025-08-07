Nike Pro
Dri-FIT 女子速干训练二合一短裤
14% 折让
穿上 Nike Pro Dri-FIT 女子速干训练二合一短裤，畅享无拘畅动。顺滑弹性内置短裤搭配经典 NIKE PRO 腰部设计，带来稳固包覆的穿着感受。外层短裤采用跑步风格设计，轻盈非凡，随行而动。
- 显示颜色： 冰艳紫丁香/深夜蓝/白色
- 款式： HJ1205-533
专业风范
自信无畏，驾驭一切。Nike Pro 有紧身裤、上衣等多种单品任你挑选，助你升级衣橱格调，洋溢出众风采。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。紧身裤：83% 聚酯纤维/17% 氨纶
- 左腿饰有耐克勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
