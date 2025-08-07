 
Nike Pro Dri-FIT 女子速干训练二合一短裤 - 冰艳紫丁香/深夜蓝/白色

Nike Pro

Dri-FIT 女子速干训练二合一短裤

14% 折让
冰艳紫丁香/深夜蓝/白色
黑/白色/白色

穿上 Nike Pro Dri-FIT 女子速干训练二合一短裤，畅享无拘畅动。顺滑弹性内置短裤搭配经典 NIKE PRO 腰部设计，带来稳固包覆的穿着感受。外层短裤采用跑步风格设计，轻盈非凡，随行而动。


  • 显示颜色： 冰艳紫丁香/深夜蓝/白色
  • 款式： HJ1205-533

Nike Pro

14% 折让

专业风范

自信无畏，驾驭一切。Nike Pro 有紧身裤、上衣等多种单品任你挑选，助你升级衣橱格调，洋溢出众风采。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。紧身裤：83% 聚酯纤维/17% 氨纶
  • 左腿饰有耐克勾标志
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

