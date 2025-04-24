Nike Pro

¥189 ¥229 17% 折让

Nike Pro 系列旨在助你自信突破极限，迎战训练的不同阶段。Nike Pro Dri-FIT 男子速干紧身长袖训练上衣采用紧身版型，触感顺滑且富有弹性，是高强度运动和活动的理想之选。后摆加长设计，无论是否掖入下装，皆可畅享舒适穿着感受。

弹性针织面料舒适贴身，助你在不同训练和活动中畅动自如。平缝结构，顺滑亲肤。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此 链接 https://www.nike.com/cn/help/a/cn-product-attentions，获取产品技术说明和穿着注意事项。