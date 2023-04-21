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      Nike Pro Dri-FIT

      男子速干训练紧身短裤

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      铁灰/黑/黑
      黑/白色

      Nike Pro Dri-FIT 男子训练紧身短裤是你的紧身运动服佳选，轻盈面料缔造出众包覆体验，助你从热身到放松保持清凉干爽，同时塑就强力支撑效果。该产品含有再生聚酯纤维，采用弹力设计，助你在严苛训练或比赛过程中畅动自如。

      • 显示颜色： 铁灰/黑/黑
      • 款式： DD1918-068

      尺寸与尺码

      • 紧身版型，出众贴身

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