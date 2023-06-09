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      Nike Pro Dri-FIT

      男子速干训练紧身裤

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      黑/白色

      Nike Pro Dri-FIT 男子训练紧身裤采用轻盈面料，缔造出众包覆体验，助你从热身到放松保持清凉干爽，同时塑就强力支撑效果。采用弹力设计，助你在严苛训练或比赛过程中畅动自如。此外，该产品含有再生聚酯纤维。

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      • 款式： DD1914-100

      尺寸与尺码

      • 紧身版型，出众贴身

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