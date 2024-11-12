Nike Pro Indy Plunge

女子中强度支撑速干衬垫训练运动内衣

¥259
¥349
25% 折让

Nike Pro Indy Plunge 女子中强度支撑速干衬垫训练运动内衣采用醒目低领口设计，助你展现出众风采。精简包覆面积，提供舒适承托，贴合不移位，伴你自如畅动，突破自我。可拆卸衬垫结合背面可调节肩带，任你随心变换穿搭风格。

  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： HF7325-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。