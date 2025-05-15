Nike Pro Leak Protection: Period
大童（女孩）速干训练内裤（1 条）
¥79¥9920% 折让
有了 Nike Pro Leak Protection: Period 大童（女孩）速干训练内裤（1 条），生理期也能坚持训练。该内裤采用纤薄衬里，有助防止渗漏，让你随时随地畅动无负担。穿着舒适贴合，匠心剪裁可提升包覆效果。
- 显示颜色： 柔粉/白色
- 款式： FZ1530-640
Nike Pro Leak Protection: Period
¥79¥9920% 折让
有了 Nike Pro Leak Protection: Period 大童（女孩）速干训练内裤（1 条），生理期也能坚持训练。该内裤采用纤薄衬里，有助防止渗漏，让你随时随地畅动无负担。穿着舒适贴合，匠心剪裁可提升包覆效果。
保持活力
顺滑弹性内裤采用利落设计，助你舒适畅动。纤薄衬里可支撑 3ml 的液体吸附，搭配棉条、卫生巾或月事杯穿着时，有助防止渗漏，缔造心无旁骛的畅玩体验。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适。
尽情畅玩，轻松洗涤
护理方式与常规训练衣物相同。与同色系衣物一起机洗，洗完后立即取出晾晒，切忌在浸湿后留置于洗衣机内。
产品细节
- 面料：72% 聚酯纤维/28% 氨纶。腋/胯下拼接里料：66% 聚酯纤维/34% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 柔粉/白色
- 款式： FZ1530-640
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。