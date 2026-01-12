Nike Pro Octa
Therma-FIT ADV 男子训练夹克
10% 折让
别让寒冷阻碍你的训练。Nike Pro Octa Therma-FIT ADV 男子训练夹克采用轻盈 Octa 里料拼接，塑就出众的保暖性能。搭配弹性面料，无论是去健身房的路上还是户外训练，皆可助你畅享舒适。配色 619 为圣诞系列精选配色。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HV3798-010
保暖技术
Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。
助力畅动
弹性梭织面料，带来自如运动体验。
其他细节
- 立体剪裁衣袖搭配缝褶细节，塑就专属贴合感，提升灵活性
- 衣袖采用加绒里料，柔软非凡
产品细节
- 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维
- 拉链插手口袋
- 局部弹性袖口
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
