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      Open 训练膝盖护套（1 只）

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      Nike Pro Open 训练膝盖护套（1 只）采用便于穿脱的设计，略带压力感，帮助唤醒肌群，轻薄固定带设计便于自主调节支撑力。膝盖周围添加凝胶衬垫，提供舒适感受。导湿速干技术结合透气网眼布，助你在严苛训练中保持清凉干爽。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： DA7069-010

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