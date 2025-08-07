Nike Pro
Patella 速干髌骨训练带（1 条）
11% 折让
Nike Pro Patella 速干髌骨训练带（1 条）采用略紧密贴合设计，结合薄薄一层泡绵，提供舒适支撑效果。导湿速干技术，助你保持干爽。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DA6935-010
Nike Pro
11% 折让
出色支撑，SWOOSH 风范
Nike Pro Patella 速干髌骨训练带（1 条）采用略紧密贴合设计，结合薄薄一层泡绵，提供舒适支撑效果。导湿速干技术，助你保持干爽。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术导湿速干，有助于保持干爽舒适
- 耐用设计，出众贴合
- 略微收紧，舒适支撑
- 泡绵衬垫，带来出众的缓震效果
产品细节
- 33% 聚酯纤维/31% 乙烯基醋纤/17% 氯丁橡胶/13% 锦纶/6% 氨纶
- S/M：30-43 厘米，L/XL：43-55 厘米
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DA6935-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。