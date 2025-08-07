 
Nike Pro Patella 速干髌骨训练带（1 条） - 黑/白色

Nike Pro

Patella 速干髌骨训练带（1 条）

11% 折让

Nike Pro Patella 速干髌骨训练带（1 条）采用略紧密贴合设计，结合薄薄一层泡绵，提供舒适支撑效果。导湿速干技术，助你保持干爽。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DA6935-010

出色支撑，SWOOSH 风范

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术导湿速干，有助于保持干爽舒适
  • 耐用设计，出众贴合
  • 略微收紧，舒适支撑
  • 泡绵衬垫，带来出众的缓震效果

产品细节

  • 33% 聚酯纤维/31% 乙烯基醋纤/17% 氯丁橡胶/13% 锦纶/6% 氨纶
  • S/M：30-43 厘米，L/XL：43-55 厘米
  • 可机洗
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。