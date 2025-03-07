Nike Pro Rival

女子运动内衣

¥349

隆重推出史上支撑效果最好的运动内衣。Nike Pro Rival 女子运动内衣提供非凡的无钢圈支撑，采用压模工艺打造紧密贴合感，完美塑造胸部轮廓，有效减少胸部震动。强力排汗的材质可持久保持干爽，柔软舒适的设计显著降低束缚感，带给你心无旁骛的训练体验。此款运动内衣尺码齐全，可供你选择最贴合身型的尺码。

  • 显示颜色： 湖蓝/黑/黑
  • 款式： 620277-407

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