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      Nike Pro Sculpt

      女子透气速干高腰训练紧身裤

      ¥449

      紫菀粉/白色
      黑/白色

      穿上 Nike Pro Sculpt 女子速干高腰训练紧身裤，突破自我。该款紧身裤采用混纺面料，触感顺滑，让你在训练时舒适又有型。加宽弹性腰部设计，可在深蹲或负重训练时营造稳固感受。塑形不仅仅依靠锻炼，还关乎锻炼时的穿着。

      • 显示颜色： 紫菀粉/白色
      • 款式： FV7383-629

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