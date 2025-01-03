Nike Pro Sculpt

女子速干高腰塑型提臀训练九分紧身裤

¥389
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穿上 Nike Pro Sculpt 女子速干高腰训练九分紧身裤，突破自我。 采用导湿速干面料，触感顺滑。 融入高雅细节和反光图案，点亮你的训练造型。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FV7949-010

尺寸与尺码

紧身版型：舒适贴合

高腰：高于或处于自然腰线，提升包覆效果

高强度包覆：营造稳固包覆体验，有效减少移位

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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