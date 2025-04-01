Nike Pro Therma-FIT

男子加绒保暖全长拉链开襟长袖训练上衣

¥519
¥649
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无论在训练前后还是训练中，Nike Pro Therma-FIT 男子加绒全长拉链开襟长袖训练上衣，皆可助你抵御寒冷天气。采用含有再生聚酯纤维的加绒面料，有助锁住热量，助你畅享温暖。

  • 显示颜色： 黑/黑/铁灰
  • 款式： DM5941-010

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