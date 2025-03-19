Nike Pro Warm

Dri-FIT 大童（男孩）速干薄绒训练紧身裤

¥199
¥299
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黑/白色
烟灰/黑

Nike Pro Warm Dri-FIT 大童（男孩）速干薄绒训练紧身裤采用匠心打造，是训练和比赛日叠搭时的理想之选。顺滑弹性面料结合内里轻微加绒设计，助你在球场内外畅享温暖。搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，在比赛升温之际帮助身体保持干爽舒适。

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HF4364-010

尺寸与尺码

紧身版型：舒适贴合

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