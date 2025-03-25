Nike Pro Warm Embossed Heights Vixen Raglan Zip 女子训练上衣采用融入抓绒衬里的舒适保暖面料悉心打造，在户外训练中为你缔造温暖舒适的穿着体验。拇指孔搭配加长拉链式立领设计，带给你定制般的专属包覆感；符合人体工学的接缝技术在训练过程中为你塑就随行而动的贴合体验。

显示颜色： 庭紫/黑

款式： 685263-547