Nike Pro Hyperwarm Embossed Vixen 女子训练紧身裤采用富有弹性的 Dri-FIT 面料，搭配完美贴合设计，为你缔造稳固贴合效果和轻松叠搭体验。平缝结构结合抓绒衬里，在高强度户外训练中为你带来顺滑感受与温暖体验。

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