Nike Promina

男子步行运动鞋

¥379
¥499
24% 折让

黑/暗烟灰
黑/白色

穿上 Nike Promina 男子步行运动鞋，畅享柔软迈步体验。 加厚泡绵中底结合外底前后凹槽设计，塑就出众缓震效果，带来舒适体验。

  • 显示颜色： 黑/暗烟灰
  • 款式： FV5285-001

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