Nike Quickness Hero (KD)

男子篮球针织长裤

¥499

为赛前热身或室外临时对抗赛打造的 Nike Quickness Hero (KD) 男子篮球针织长裤采用抓绒 Therma-FIT 面料，帮助肌肉群保持温暖放松。可调设计缔造专属贴合体验。

  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： 620731-010

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