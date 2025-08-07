Rafa Challenger
Nike Dri-FIT 纳达尔男子透气速干短袖网球上衣
13% 折让
穿上导湿速干的 Rafa Challenger Nike Dri-FIT 纳达尔男子速干短袖网球上衣，尽显王者风采。采用弹性面料，助你畅动不停歇。衣袖设计塑就流畅自然的挥拍体验，助你在比赛中保持专注，成就出色表现。
- 显示颜色： 幻影/黑
- 款式： DV2888-057
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 针织面料富有弹性，助你无拘畅动，自如挥拍
- 衣袖设计基于拉斐尔·纳达尔的运动解析，塑就自然流畅的挥拍体验
产品细节
- 纳达尔专属公牛标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
