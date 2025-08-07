穿上导湿速干的 Rafa Challenger Nike Dri-FIT 纳达尔男子速干短袖网球上衣，尽显王者风采。采用弹性面料，助你畅动不停歇。衣袖设计塑就流畅自然的挥拍体验，助你在比赛中保持专注，成就出色表现。

