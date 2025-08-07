 
Rafa Challenger Nike Dri-FIT 纳达尔男子透气速干短袖网球上衣 - 幻影/黑

Rafa Challenger

Nike Dri-FIT 纳达尔男子透气速干短袖网球上衣

13% 折让
幻影/黑
白色/芬蓝

穿上导湿速干的 Rafa Challenger Nike Dri-FIT 纳达尔男子速干短袖网球上衣，尽显王者风采。采用弹性面料，助你畅动不停歇。衣袖设计塑就流畅自然的挥拍体验，助你在比赛中保持专注，成就出色表现。


  • 显示颜色： 幻影/黑
  • 款式： DV2888-057

Rafa Challenger

13% 折让

穿上导湿速干的 Rafa Challenger Nike Dri-FIT 纳达尔男子速干短袖网球上衣，尽显王者风采。采用弹性面料，助你畅动不停歇。衣袖设计塑就流畅自然的挥拍体验，助你在比赛中保持专注，成就出色表现。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 针织面料富有弹性，助你无拘畅动，自如挥拍
  • 衣袖设计基于拉斐尔·纳达尔的运动解析，塑就自然流畅的挥拍体验

产品细节

  • 纳达尔专属公牛标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 幻影/黑
  • 款式： DV2888-057

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。