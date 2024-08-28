Rafa

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拉菲尔·纳达尔是红土球场上的常胜冠军，是当之无愧的网坛传奇。 Rafa NikeCourt Dri-FIT 男子速干网球T恤采用导湿速干面料结合休闲版型，助你在球场内外保持干爽，展现非凡实力。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FV8437-010

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