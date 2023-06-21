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      Nike React Infinity 2

      女子公路跑步鞋

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      Nike React Infinity 2 女子公路跑步鞋搭载柔软且富有支撑力的缓震配置，助力一路畅跑。新颖鞋面将 Flyknit 和 Flywire 技术巧妙结合，为关键部位提供支撑力和透气性。加高泡绵，缔造柔软回弹性能和非凡舒适脚感，结合加宽前足设计，提供出色稳定性。此鞋款久经测试，让你从踏上路面的那一刻起，便无所畏惧、释放潜力。

      • 显示颜色： 黑/白色/白色
      • 款式： CT2423-002

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