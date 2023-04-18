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      Nike React Infinity 3 Premium

      女子公路跑步鞋

      ¥1,099

      硬核鞋款，值得信赖，助你达成跑步目标。 Nike React Infinity 3 Premium 女子公路跑步鞋采用匠心设计，无论跑步距离长短，皆可带来柔软脚感和顺畅平稳的迈步体验。 透气鞋面兼具出众包覆性和柔韧性。 后跟和鞋口部位添加柔软衬垫，塑就出色支撑脚感。 柔和淡雅的花卉配色结合清新色调，塑就犹如水彩画般的别致图案，彰显夏日气息，助你一路畅跑。

      • 显示颜色： 白色/浅银灰/珍珠粉/深藏青
      • 款式： FD4151-100

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