跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike React Infinity 3 Premium

      女子公路跑步鞋

      ¥799
      ¥1,099
      27% 折让

      Nike React Infinity 3 Premium 女子公路跑步鞋搭载柔软且富有支撑力的缓震配置，营造舒适脚感，助力一路畅跑。加宽前足和加高泡绵层设计，有效缓震，助力日常安心畅跑。该鞋款久经考验，具备出色回弹性能，融入经典迅疾风范，助你畅跑。

      • 显示颜色： 黑/白色/黑
      • 款式： DZ3027-001

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。