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      Nike React Infinity Run Flyknit 3

      男子公路跑步鞋

      ¥1,099

      Nike React Infinity Run Flyknit 3 男子公路跑步鞋采用匠心设计，堪称久经考验的硬核鞋款，旨在助你舒适开跑，奔赴目标。透气鞋面为双足带来出众包覆性和柔韧性，中底缓震配置，塑就出色脚感。独特的“弧形摇杆”形鞋底，无论跑步距离长短，皆可缔造顺畅平稳的迈步体验。

      • 显示颜色： 帆白/浅骨色/亚紫粉/土褐
      • 款式： FJ7068-120

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