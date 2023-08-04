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      Nike React Live

      男子运动鞋

      ¥699

      Nike React Live 男子运动鞋采用快速系带系统等革新设计，结合 React 技术带来的舒适迈步体验，令你时刻闪耀不凡魅力。外露缝线设计搭配混合材料鞋面，塑就 DIY 魅力风范；采用低帮跑步鞋版型，致敬 Nike 跑步传统设计。

      • 显示颜色： 黑/暗烟灰/白色
      • 款式： CV1772-003

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