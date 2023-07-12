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      Nike ReactX Infinity 4

      女子公路跑步鞋缓震透气

      ¥1,199

      白色/浅柠檬黄/荧光黄/黑
      幻影灰白/白色/椰奶色/幻影灰白
      黑/暗灰/白色

      Nike Infinity Run 4 女子公路跑步鞋为你带来富有支撑力的缓震体验，助力全力以赴、尽情畅跑。采用柔软舒适的 Nike ReactX 泡绵，让双足倍添活力；以 Nike 跑步系列出众贴合的 Flyknit 打造，助你尽情畅跑，驰骋公路。厚实泡绵层结合直观设计，塑就富有支撑力的迈步体验，助你保持平和心境，挑战速度和里程。

      • 显示颜色： 白色/浅柠檬黄/荧光黄/黑
      • 款式： DR2670-101

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