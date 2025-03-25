Nike "Ready, Set" 婴童套装采用罗纹针织面料，增添纹理质感。 圆领上衣采用休闲剪裁，搭配落肩设计，塑就轻松穿着感；配套长裤采用弹性腰部，搭配锥形裤筒，便于小宝贝轻松穿入。 上衣袖口和长裤裤管口均采用加长设计，并与大身巧妙撞色，可向上翻折，打造百搭造型；肘部和膝盖关键部位融入聚酯纤维填充物，助力小宝贝爬行、活动和玩耍。 上身套装，即刻趣玩！

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