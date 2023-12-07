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      Nike ReadySet

      婴童连体衣

      ¥149
      ¥249
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      帆白
      泡沫粉

      Nike ReadySet 婴童连体衣采用罗纹针织面料，质感柔软且富有弹性，轻柔呵护小宝贝的娇嫩肌肤，为小小运动员塑就舒适无拘的运动体验。落肩设计，营造休闲体验；内接缝搭配按扣设计，便于穿脱。为小宝贝穿上这款连体衣，即刻趣玩！

      • 显示颜色： 帆白
      • 款式： FV7002-133

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